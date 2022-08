L’amica geniale | Margherita e Gaia ci saranno? Importanti novità per le attrici

(Di martedì 16 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La serie tvha avuto un successo di enorme rilevanza nazionale e mondiale, ma in tanti si chiedono che cosa ne sarà delleprotagonista. Ci sonoin arrivo per loro. Le giovani e talentuoseMazzucco eGirace sono state le grandi interpreti dello spettacolo. Hanno saputo ripercorrere

A fine febbraio è andata in onda'ultima puntata del terzo capitolo de, il best - seller scritto da Elena Ferrante che racconta la lunga amicizia tra Lila e Lenù . Nel quarto e ultimo capitolo, Storia della bambina perduta , le interpreti di Lila e Lenù ...... André Holland e Chloe Sevigny), la star della serieMargherita Mazzucco che è stata scelta da Susanna Nicchiarelli per il suo film Chiara; Noah Jupe e Jack Dylan Grazer, i giovani ... L'amica geniale, svolta per le attrici di Lila e Lenù: ci sono grandi novità