Juve | Vlahovic | «Una sensazione di cui non sarò mai sazio»

Il commento di Vlahovic dopo la sua doppietta nella vittoria della Juve con il Sassuolo: «Una sensazione di cui non sarò mai sazio» Dusan Vlahovic ha commentato la sua doppietta nella partita di ieri vinta dalla Juve contro il Sassuolo. Di seguito il suo commento su Instagram. «Questa è una sensazione di cui non sarò mai sazio. É solo l'inizio, ma abbiamo portato a casa una bella vittoria, grazie a tutti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

