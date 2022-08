Gazzetta – Icardi diventa un esubero al Psg: finirà a giocare fra i dilettanti francesi? (Di martedì 16 agosto 2022) 2022-08-11 11:02:06 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta dello Sport: Galtier: “Gli ho detto che è meglio che si trovi un’altra squadra “. Da ieri l’ex capitano nerazzurro ufficialmente fuori dalla prima squadra per far spazio al 20enne Ekitike. Se volesse giocare, potrebbe farlo solo con la squadra dei parigini in quinta divisione. Oppure, trasferirsi altrove Alessandro Grandesso @agrandesso 11 agosto– PARIGI Da capocannoniere di Serie A ai campetti di quinta divisione, è il cambio di carriera che rischia di fare Mauro Icardi, suo malgrado. L’ex capitano dell’Inter infatti da ieri è stato inserito formalmente nel gruppetto degli esuberi del Psg, che lo accolse come il re del gol solo tre anni fa. Oggi l’argentino non rientra più nei piani del club dell’emiro del ... Leggi su justcalcio (Di martedì 16 agosto 2022) 2022-08-11 11:02:06 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news delladello Sport: Galtier: “Gli ho detto che è meglio che si trovi un’altra squadra “. Da ieri l’ex capitano nerazzurro ufficialmente fuori dalla prima squadra per far spazio al 20enne Ekitike. Se volesse, potrebbe farlo solo con la squadra dei parigini in quinta divisione. Oppure, trasferirsi altrove Alessandro Grandesso @agrandesso 11 agosto– PARIGI Da capocannoniere di Serie A ai campetti di quinta divisione, è il cambio di carriera che rischia di fare Mauro, suo malgrado. L’ex capitano dell’Inter infatti da ieri è stato inserito formalmente nel gruppetto degli esuberi del Psg, che lo accolse come il re del gol solo tre anni fa. Oggi l’argentino non rientra più nei piani del club dell’emiro del ...

