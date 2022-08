Estate 2022, iniziative gratuite per gli aniziani in I Municipio (Di martedì 16 agosto 2022) Il I Municipio di Roma in questa calda Estate 2022 offre ai propri residenti over 65 laboratori interattivi, visite guidate e itinerari gratuiti secondo un calendario che parte dal 18 agosto e termina alla fine del mese di settembre. Le attività si svolgeranno anche al Museo dell’Ara Pacis, al Museo di Roma e al Museo delle Mura. Alle iniziative nei musei, si aggiungono interessanti itinerari in città, sempre all’interno del I Municipio, che percorrono le vie dell’antico Ghetto, le strade e le piazze predilette dal Grand Tour e i tanti luoghi della città ricchi di storie che raccontano persone e mestieri, leggende e miti, curiosità e segreti. Tra le proposte da non perdere anche la partecipazione gratuita per gli over 65 del I Municipio a Viaggi nell’antica Roma, il progetto ... Leggi su tuacitymag (Di martedì 16 agosto 2022) Il Idi Roma in questa caldaoffre ai propri residenti over 65 laboratori interattivi, visite guidate e itinerari gratuiti secondo un calendario che parte dal 18 agosto e termina alla fine del mese di settembre. Le attività si svolgeranno anche al Museo dell’Ara Pacis, al Museo di Roma e al Museo delle Mura. Allenei musei, si aggiungono interessanti itinerari in città, sempre all’interno del I, che percorrono le vie dell’antico Ghetto, le strade e le piazze predilette dal Grand Tour e i tanti luoghi della città ricchi di storie che raccontano persone e mestieri, leggende e miti, curiosità e segreti. Tra le proposte da non perdere anche la partecipazione gratuita per gli over 65 del Ia Viaggi nell’antica Roma, il progetto ...

