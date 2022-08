Atletica, Zaynab Dosso: “So benissimo cosa devo migliorare, ma per me questo è un anno di crescita” (Di martedì 16 agosto 2022) Una finale dei 100 metri con oro maschile, quello di Marcell Jacobs, una dei 100 metri con un’italiana in gara. Tra le donne non c’è stato il podio, ma Zaynab Dosso ha ridato la soddisfazione di avere un’azzurra nell’ultimo atto vent’anni dopo Manuela Levorato, che fu peraltro di bronzo. Queste le parole della ventiduenne alla Rai: “So benissimo cosa devo migliorare e sono contenta. Ho fatto una buona parte d’inverno e si è visto in semifinale. devo lavorare tanto sulla 2a parte di gara, ma per me questo è un anno di crescita e rinascita, per riscoprire l’Atletica. Raggiungere una finale europea era veramente il mio obiettivo, sono contenta“. Atletica, Europei 2022: Gina Lückenkemper ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) Una finale dei 100 metri con oro maschile, quello di Marcell Jacobs, una dei 100 metri con un’italiana in gara. Tra le donne non c’è stato il podio, maha ridato la soddisfazione di avere un’azzurra nell’ultimo atto vent’anni dopo Manuela Levorato, che fu peraltro di bronzo. Queste le parole della ventiduenne alla Rai: “Soe sono contenta. Ho fatto una buona parte d’inverno e si è visto in semifinale.lavorare tanto sulla 2a parte di gara, ma per meè undie rinascita, per riscoprire l’. Raggiungere una finale europea era veramente il mio obiettivo, sono contenta“., Europei 2022: Gina Lückenkemper ...

