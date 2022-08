Altre 8 medaglie nelle piscine di Roma | ma Supergreg oggi non vince

Eurosport_IT : Altre due medaglie speciali ?????? A conquistare l’oro sono Giulia Mignemi, Paola Piazzolla, Silvia Crosio e Arianna… - ailuig96 : Prima giornata al foro ho visto dei mostri sacri come Milak, Sjoestroem e Hosszu dal vivo, Martinenghi vincere con… - Bertolca10 : Altre medaglie dalle corsie romane: ??#Panziera ??#Martinenghi ??Cerasuolo ??#Paltrinieri ??Razzetti ?? Franceschi Itali… - MarcoVigarani : Europei di nuoto, altre due medaglie d’argento: Paltrinieri e Cerasuolo - infoitsport : Europei di Monaco: altre medaglie dal ciclismo su pista, oro di Rachele Barbieri nell’omnium -

Con. Nicolò Martinenghi ha concesso un fantastico bis: oro nei 100 rana pochi giorni fa, e oro anche 50: ha sbaragliato di nuovo tutti abbassando il record italiano a 26 e 33, ...LeDue azzurre sul podio dei tuffi agli Europei di Roma. Elena Bertocchi è medaglia d'oro dal trampolino da un metro, con Chiara Pellacani bronzo . La milanese, che si conferma ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...In Germania bronzo nella marcia per Giupponi. In Italia oro a Bertocchi, Panzera e Martinenghi. Tutto il medagliere in tempo reale ...