Sei Sorelle Anticipazioni 16 agosto 2022 | Celia prende una difficile decisione Da ora in poi…

Leggi su comingsoon

(Di lunedì 15 agosto 2022) Vediamo le Trame e ledella puntata di Seidel 16. Nell’episodio in onda su Rai1,decide di lasciare la fabbrica per non incontrare più Petra e per soffocare i suoi sentimenti per lei. Diana e Salvador sono pronti a partire insieme per un viaggio di lavoro.