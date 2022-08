Il viaggio è esperienza del bello (Di lunedì 15 agosto 2022) Moda e turismo sono due mondi che da sempre hanno avuto molti punti in comune: la ricerca del bello, la necessità di nuove ispirazioni, il fascino della ricerca continua. Prima dell’avvento dei social e della condivisione in tempo reale, la vacanza era l’occasione attesa per scoprire abitudini e costumi “di altri luoghi” e portare a casa oggetti e suggestioni in grado di influenzare il cambiamento nel modo di vivere e di vestire. Nuovi incontri, nuove culture e luoghi ispiravano i grandi designer che rientravano dai viaggi con valigie cariche di stoffe colorate, contatti di artigiani e tantissime nuove idee (basti pensare a Coco Chanel e Biarritz, Yves Saint Laurent e Marrakech nonché all’epopea del viaggio di Vuitton). A sua volta, la moda accompagna la stessa idea di vacanza fin dallo sviluppo di entrambe, fra la fine del Settecento e il primo ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 15 agosto 2022) Moda e turismo sono due mondi che da sempre hanno avuto molti punti in comune: la ricerca del, la necessità di nuove ispirazioni, il fascino della ricerca continua. Prima dell’avvento dei social e della condivisione in tempo reale, la vacanza era l’occasione attesa per scoprire abitudini e costumi “di altri luoghi” e portare a casa oggetti e suggestioni in grado di influenzare il cambiamento nel modo di vivere e di vestire. Nuovi incontri, nuove culture e luoghi ispiravano i grandi designer che rientravano dai viaggi con valigie cariche di stoffe colorate, contatti di artigiani e tantissime nuove idee (basti pensare a Coco Chanel e Biarritz, Yves Saint Laurent e Marrakech nonché all’epopea deldi Vuitton). A sua volta, la moda accompagna la stessa idea di vacanza fin dallo sviluppo di entrambe, fra la fine del Settecento e il primo ...

