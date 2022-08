(Di lunedì 15 agosto 2022) Non c'è stata storia, in questa stagione dell' IDM Superbike . Con ben due round e quattro gare ancora da disputare,ha chiuso i giochi in anticipo durante l'appuntamento di,...

corsedimoto : SUPERBIKE - Markus Reiterberger per la quarta volta campione tedesco Superbike. Sul tracciato di Assen ha fatto dop… -

Motosprint.it

Non c'è stata storia, in questa stagione dell'Superbike . Con ben due round e quattro gare ancora da disputare,Reiterberger ha chiuso i giochi in anticipo durante l'appuntamento di Assen , andando a conquistare il quarto titolo in ...... ha osservato il sindaco di Nova Levante,Dejori. Ogni anno sono circa 600.000 le persone ... ha sottolineato il Ceo di, Erwin Hinteregger. IDM: Markus Reiterberger trionfa ad Assen e conquista il quarto titolo Il pilota tedesco è diventato campione della serie nazionale in sella la BMW del team Alpha Racing con due round d'anticipo. Doppio podio per la wild card Loris Baz ...Markus Reiterberger con la BMW ha conquistato il suo quarto titolo tedesco Superbike. Ad Assen ha dato paga a Loris Baz ...