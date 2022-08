Donatella Rettore è scomparsa dai social: tutta colpa dell'incidente (Di lunedì 15 agosto 2022) Tutti amano la mitica Donatella Rettore. Con il suo grande talento ed il suo stile inimitabile è infatti riuscita ad avere milioni e milioni di fans che la seguono con grandissimo affetto. Recentemente, però, è scomparsa dai social a causa di un incidente. Cosa le è accaduto? Scopriamolo insieme La grande cantautrice veneta ha pubblicato il suo singolo d’esordio, "Quando tu", nel 1974 e già da quel momento è diventata uno dei nomi più interessanti del panorama musicale italiano. Nello stesso anno, infatti, partecipa anche alla ventiquattresima edizione del festival di Sanremo con “Capelli sciolti” non riscuotendo, però, il successo desiderato. Questo arriva, infatti, solo nel 1976 quando passa alla Produttori Associati. Il 45 giri pubblicato quell’anno, infatti, è riuscito a vendere oltre 500mila ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 15 agosto 2022) Tutti amano la mitica. Con il suo grande talento ed il suo stile inimitabile è infatti riuscita ad avere milioni e milioni di fans che la seguono con grandissimo affetto. Recentemente, però, èdaia causa di un. Cosa le è accaduto? Scopriamolo insieme La grande cantautrice veneta ha pubblicato il suo singolo d’esordio, "Quando tu", nel 1974 e già da quel momento è diventata uno dei nomi più interessanti del panorama musicale italiano. Nello stesso anno, infatti, partecipa anche alla ventiquattresima edizione del festival di Sanremo con “Capelli sciolti” non riscuotendo, però, il successo desiderato. Questo arriva, infatti, solo nel 1976 quando passa alla Produttori Associati. Il 45 giri pubblicato quell’anno, infatti, è riuscito a vendere oltre 500mila ...

