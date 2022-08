Dazn | tifosi accontentati e salti di gioia | annuncio ufficiale a sorpresa

(Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo i disservizi e le protese contronella giornata di ieri è stata presa una decisione: ipossono esultare La giornata di campionato di ieri è stata all’insegna dei disservizi e delle proteste nei confronti di. Il servizio di streaming, che detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sportface2016 : #DAZN non funziona, tifosi su tutte le furie: sui social spopola l'#Daznout - bendellavedova : La #LegaCalcio e #DAZN stanno sequestrando il Campionato di calcio ai tifosi paganti, a causa dei malfunzionamenti.… - serracchiani : Migliaia di tifose e tifosi delusi da #DAZN Chiederemo le verifiche necessarie a @AGCOMunica. È un servizio a pagamento che va garantito. - persempre_news : #BuongiornoATutti #daznuccideilcalcio #Daznout 15 agosto, un buon ferragosto da Dazn ai tifosi di calcio - orizzonte_oriz : @gilardisil @VinnieVegaPF @stefymigliori @il_laocoonte @mdlet72 @RobertoErrebi @OneFootball Se stasera la Grande Ju… -

La presa di posizione dell'authority e la risposta agli utenti diarrivano all'indomani dei numerosi disservizi che hanno impedito ad alcunidi seguire le partite della prima di ......© LaPresseSia sabato che domenica si sono infatti registrati importanti disservizi su, la piattaforma di streaming al secondo anno di diritti esclusivi dell'intera Serie A. Migliaia die ...DAZN, dopo il caos di ieri, dove molti tifosi non sono riusciti a vedere la prima partita di campionato, è intervenuta ufficialmente Agcom.Prosegue la querelle della trasmissione delle gare di Serie A che ha visto protagonista in negativo DAZN nella serata di ieri. L'emittente, dopo aver lanciato link alternativi per la visione ...