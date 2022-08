CottarelliCPI : Vista la mia candidatura, mi sono autosospeso da Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, i cui lav… - HuffPostItalia : Flat tax, pensioni, taglio Iva. Le proposte del centrodestra hanno una controindicazione: sfondano i conti pubblici - mara_carfagna : In Italia è impossibile oggi abbassare le tasse perché si è fatto #Quota100 e #RedditoDiCittadinanza senza darsi re… - REstaCorporate : @esposito18669 Stupido populismo grillino risparmiare centinaia di milioni di inutili stipendi. Si tagliano i costi… - monferratodocg : RT @bb91687509: Vedere Berlusconi fa impressione.. Plastica.. Sembra uno del museo delle cere.. Ma quello che è più impressionante è quello… -

...che svuota i portafogli degli italiani e costringe a fare ricorso sempre più ai mezzi, ... PROGRAMMI ELETTORALI 2022/ Idei partiti non tornano (senza la crescita) Il ministro Giorgetti ha ...... una di tre mesi per i dipendenti privati e una di sei mesi per i lavoratori. Cosa ...pensionistico - - > Per approfondire Nuove importanti aperture per riforma pensioni dalla Corte dei. ... Conti pubblici, dalle pensioni agli sconti sull’energia: parte la caccia a 25 miliardi verso il voto. M5S, ecco i 13 autocandidati alle “parlamentarie” del movimento. Da questi nomi si partirà per la formazione dei listini per il proporzionale in vista della… Leggi ...Chiunque vincerà le elezioni del 25 settembre non riuscirà a cambiare in modo strutturale le norme previdenziali. Mancano tempo, soldi e idee.