Cioffi | «Siamo in un momento di caos Aspettiamo la società | sono fiducioso che sistemino la squadra per il 31 agosto»

(Di lunedì 15 agosto 2022) Il tecnico del Verona, Gabriele, ha parlato a DAZN dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Napoli «È successo cheun cantiere aperto e ci troviamo ad aspettare dei giocatori, quindi abbiamo dei giocatori non pronti, Non ha caso3-4 giocatori di esperienza che portino valore alla» Quando ha accettato la sfida del Verona era al corrente di come sarebbe andato il mercato? «Più o meno. E con questo più o menoil 31che laintervenga e ci porti quell’esperienza che manca» C’è un reparto che va rinforzato più egli altri «Abbiamo bisogno di due difensori e una centrocampista importante» Ha giocato col 3-5-2, vuole continuare così? «È una scelta del ...

Gabriele Cioffi, allenatore dell'Hellas Verona, è chiarissimo dopo il k.o. con il Napoli, quando manifesta un certo malumore ai microfoni di Dazn: "Siamo ...L'allenatore dell' Hellas Verona, Gabriele Cioffi, ha rilasciato la sua intervista post-partita ai microfoni di Dazn al termine del match giocato dai suoi contro il Napoli al Bentegodi . "Siamo un can ...