Birmania, Aung San Suu Kyi condannata a 6 anni per corruzione (Di lunedì 15 agosto 2022) Ennesima condanna per l'ex leader birmana e premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi da un anno e mezzo detenuta in una prigione della capitale di Myanmar. La Corte le ha comminato altri sei anni di ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 15 agosto 2022) Ennesima condanna per l'ex leader birmana e premio Nobel per la paceSan Suu Kyi da un anno e mezzo detenuta in una prigione della capitale di Myanmar. La Corte le ha comminato altri seidi ...

fattoquotidiano : Birmania, Aung San Suu Kyi condannata a sei anni di carcere per corruzione. Il tentativo dei militari di tenerla fu… - vic462 : RT @fattoquotidiano: Birmania, Aung San Suu Kyi condannata a sei anni di carcere per corruzione. Il tentativo dei militari di tenerla fuori… - zazoomblog : Birmania Aung San Suu Kyi condannata ad altri 6 anni di carcere per corruzione - #Birmania #condannata #altri… - CastellinoLuigi : RT @fattoquotidiano: Birmania, Aung San Suu Kyi condannata a sei anni di carcere per corruzione. Il tentativo dei militari di tenerla fuori… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Birmania, Aung San Suu Kyi condannata a sei anni di carcere per corruzione. Il tentativo dei militari di tenerla fuori… -