“A 50 anni vorrei un figlio ma…”: il duro sfogo della famosa attrice | Un problema che tocca molti (Di lunedì 15 agosto 2022) Un’attrice italiana molto amata ha portato a galla un problema che le persone single intenzionate ad avere un figlio in adozione si trovano ad affrontare. Non possono farlo “Essendo single, non posso chiedere un’adozione, ed è incredibilmente assurdo che in un Paese civile una donna che vuole dare amore a un bambino, che ha la disponibilità economica e spazio in casa, non possa farlo”. Parole dure che hanno aperto una serie di discussioni, quelle pronunciate da una famosa ed amata attrice italiana, che all’età di 50 anni vorrebbe prendere un bimbo in affito ma alla quale, date le attuali leggi italiane, non è consentito farlo. Lo sfogo di Claudia Gerini: “Essendo single non posso chiedere un adozione” (Fonte Instagram)Lo sfogo di ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 15 agosto 2022) Un’italiana molto amata ha portato a galla unche le persone single intenzionate ad avere unin adozione si trovano ad affrontare. Non possono farlo “Essendo single, non posso chiedere un’adozione, ed è incredibilmente assurdo che in un Paese civile una donna che vuole dare amore a un bambino, che ha la disponibilità economica e spazio in casa, non possa farlo”. Parole dure che hanno aperto una serie di discussioni, quelle pronunciate da unaed amataitaliana, che all’età di 50vorrebbe prendere un bimbo in affito ma alla quale, date le attuali leggi italiane, non è consentito farlo. Lodi Claudia Gerini: “Essendo single non posso chiedere un adozione” (Fonte Instagram)Lodi ...

