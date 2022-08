"Simbolo fascista", Calenda si unisce al coro della sinistra sulla fiamma (Di domenica 14 agosto 2022) La fiamma tricolore nel Simbolo di Fratelli d'Italia finisce anche nel mirino di Carlo Calenda che evoca l'isolamento internazionale dell'Italia se ci sarà un governo di centrodestra "a causa della matrice missina" e di FdI. Non solo, il leader di Azione condanna la presenza del Simbolo "di un partito fascista" nel logo del partito. Riferimento che, tra l'altro, è presente graficamente nel Simbolo del partito di Giorgia Meloni dalla fondazione nel 2012, dove includeva integralmente quello di Alleanza nazionale. Ma il problema nasce adesso con Meloni considerata la più quotata a diventare premier nel prossimo governo dopo le elezioni del 25 aprile. "Ho riconosciuto, unico avversario, a Giorgia Meloni la nettezza delle sue affermazioni sul ripudio del fascismo. È ... Leggi su iltempo (Di domenica 14 agosto 2022) Latricolore neldi Fratelli d'Italia finisce anche nel mirino di Carloche evoca l'isolamento internazionale dell'Italia se ci sarà un governo di centrodestra "a causamatrice missina" e di FdI. Non solo, il leader di Azione condanna la presenza del"di un partito" nel logo del partito. Riferimento che, tra l'altro, è presente graficamente neldel partito di Giorgia Meloni dalla fondazione nel 2012, dove includeva integralmente quello di Alleanza nazionale. Ma il problema nasce adesso con Meloni considerata la più quotata a diventare premier nel prossimo governo dopo le elezioni del 25 aprile. "Ho riconosciuto, unico avversario, a Giorgia Meloni la nettezza delle sue affermazioni sul ripudio del fascismo. È ...

Azione_it : Tenere il simbolo di un partito fascista come l'Msi in quello di Fratelli d'Italia è un grave errore che condannere… - GiuseppinaScala : @BimbePeppe Quella fiamma é il simbolo fascista,e lei dice di essere fiera di quella ?? fiamma,quindi fiera di esser… - maurocpiccinell : @Chiara_Zante @rulajebreal Gentile signora Chiara, la Meloni fa bene a essere fiera del simbolo della fiamma tricol… - AryelLuccyola : RT @Napalm51: Va tolta la fiamma perché è un simbolo fascista, ma il green pass rimane ed è uno strumento fascista. Che Paese di merda. - Mary35999509 : RT @ACasperia: @AlbertoLetizia2 Questo è vero. Ma se sei stata con un uomo che si è presentato in una lista che aveva come simbolo la fiamm… -