Motocross, GP Finlandia 2022: Bogers trionfa in gara-1 nella MXGP, rimandata la festa iridata di Gajser (Di domenica 14 agosto 2022) Brian Bogers conquista la seconda vittoria di manche stagionale aggiudicandosi gara-1 del Gran Premio di Finlandia 2022, terzultimo appuntamento del Mondiale MXGP. L’olandese dell’Husqvarna ha dominato sulla sabbia di Hyvinkää, imponendo un ritmo insostenibile per il resto della concorrenza e tagliando il traguardo con oltre 9? di margine sulla Yamaha del connazionale Glenn Coldenhoff. Grande prova corale da parte della Yamaha, che piazza altri due piloti nella top4 con il terzo posto del rookie francese Maxime Renaux (a 13? dal vincitore) ed il quarto dello svizzero Jeremy Seewer (a quasi 15? dalla vetta). Completa la top5 il fuoriclasse transalpino della Kawasaki Romain Febvre, che ha preceduto il leader del campionato Tim Gajser. Lo sloveno della Honda, a causa del ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Brianconquista la seconda vittoria di manche stagionale aggiudicandosi-1 del Gran Premio di, terzultimo appuntamento del Mondiale. L’olandese dell’Husqvarna ha dominato sulla sabbia di Hyvinkää, imponendo un ritmo insostenibile per il resto della concorrenza e tagliando il traguardo con oltre 9? di margine sulla Yamaha del connazionale Glenn Coldenhoff. Grande prova corale da parte della Yamaha, che piazza altri due pilotitop4 con il terzo posto del rookie francese Maxime Renaux (a 13? dal vincitore) ed il quarto dello svizzero Jeremy Seewer (a quasi 15? dalla vetta). Completa la top5 il fuoriclasse transalpino della Kawasaki Romain Febvre, che ha preceduto il leader del campionato Tim. Lo sloveno della Honda, a causa del ...

