Liga: esordio con vittoria per la Real Sociedad. LIVE Valencia avanti in 10, in serata il Real di Ancelotti (Di domenica 14 agosto 2022) La domenica di Liga si apre con la sfida tra Cadice e Real Sociedad: alle 17:30, al Nuevo Mirandilla vince la squadra di Imanol Alguacil grazie... Leggi su calciomercato (Di domenica 14 agosto 2022) La domenica disi apre con la sfida tra Cadice e: alle 17:30, al Nuevo Mirandilla vince la squadra di Imanol Alguacil grazie...

sportface2016 : #Liga: vittoria di misura per la #RealSociedad contro il #Cadice nell’esordio in campionato - J__kcaj : Ma oggi fa l'esordio il giocatore più forte della Liga - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Da Schiavonea a #Valencia: oggi l'esordio di #Gattuso con la Calabria nel cuore - sportli26181512 : Liga LIVE dalle 17.30: si parte con Cadice-Real Sociedad, poi il Valencia di Gattuso. In serata il Real Madrid: La… - ETGazzetta : Da Schiavonea a #Valencia: oggi l'esordio di #Gattuso con la Calabria nel cuore -