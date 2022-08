Come si assegna la lode ad uno studente? Genitori impugnano decisione del Consiglio di classe. Sentenza del TAR (Di domenica 14 agosto 2022) Con un contenzioso dei ricorrenti, in qualità di Genitori della figlia hanno impugnato il giudizio espresso dal Consiglio di classe dell’Istituto scolastico nella parte in cui non gli è stata attribuita la lode. A sostegno del gravame hanno dedotto unico articolato motivo di violazione di legge (artt. 6 e 8 d.l. 62/2017, art 4 c. 3 OM n. 52 del 3.3.2021, legge 107/2015, legge 241/90, d.lgs. 33/2013, artt. 3 e 97 Cost.) e di eccesso di potere sotto diverso profilo (anche per disparità di trattamento con altri alunni beneficiari della lode). Si pronuncia il TAR dell'Emilia Romagna con Sentenza del 2/8/22 N. 00630/2022 di cui riportiamo i punti più interessanti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 14 agosto 2022) Con un contenzioso dei ricorrenti, in qualità didella figlia hanno impugnato il giudizio espresso daldidell’Istituto scolastico nella parte in cui non gli è stata attribuita la. A sostegno del gravame hanno dedotto unico articolato motivo di violazione di legge (artt. 6 e 8 d.l. 62/2017, art 4 c. 3 OM n. 52 del 3.3.2021, legge 107/2015, legge 241/90, d.lgs. 33/2013, artt. 3 e 97 Cost.) e di eccesso di potere sotto diverso profilo (anche per disparità di trattamento con altri alunni beneficiari della). Si pronuncia il TAR dell'Emilia Romagna condel 2/8/22 N. 00630/2022 di cui riportiamo i punti più interessanti. L'articolo .

