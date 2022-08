Calciomercato Torino, Cairo lo manda via: la scelta del sostituto (Di domenica 14 agosto 2022) Il Torino di Ivan Juric ha esordito in Serie A con una vittoria. Il club granata continua a muoversi con attenzione sul Calciomercato. Buon esordio in campionato per il Torino di Ivan Juric. Il club granata, nonostante numerose polemiche ed un Calciomercato condito da diverse cessioni, ha conquistato i primi tre punti in campionato nell’insidiosa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 14 agosto 2022) Ildi Ivan Juric ha esordito in Serie A con una vittoria. Il club granata continua a muoversi con attenzione sul. Buon esordio in campionato per ildi Ivan Juric. Il club granata, nonostante numerose polemiche ed uncondito da diverse cessioni, ha conquistato i primi tre punti in campionato nell’insidiosa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato | Il @TorinoFC_1906 è sempre più vicino a #Schuurs dell' @AFCAjax - DiMarzio : #Calciomercato | #Torino, prevista per domani la chiusura dell'affare #Schuurs - GiovaAlbanese : #Pellegrini in partenza da Torino, direzione Francoforte. #calciomercato #Juventus #Eintracht - serieAnews_com : #Calciomercato #Torino - I granata su #Ilic e #Nandez per sostituire l'oramai partente #Lukic #SerieA - Calciomercatoig : #Napoli e #Roma hanno mostrato interesse per Sasa #Lukic , che potrebbe lasciare il #Torino . Non ha ancora iniziat… -