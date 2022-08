Arrampicata Sportiva, Europei 2022: Janja Garnbret si conferma al vertice nella semifinale del Boulder, eliminate le azzurre (Di domenica 14 agosto 2022) Janja Garnbret inizia con il piede giusto una nuova giornata di gare a Monaco di Baviera per quanto riguarda l’Arrampicata Sportiva. La slovena svetta nella semifinale della speciale disciplina del Boulder con il punteggio di 4T4z 7 7, una prestazione irraggiungibile dal resto delle atlete. La campionessa europea del Lead precede alla vigilia della fase decisiva del torneo la belga Chloé Caulier (3T4z 7 10) e la tedesca Hannah Meul, a lungo al vertice in 3T4z 8 10. Quarto posto per la francese Fanny Gibert (2T4z 3 10), abile a primeggiare davanti alla ceca Eliska Adamovska (2T4z 3 13) e sulla connazionale Oriane Bertone (2T3z 2 3). Le protagoniste citate passano automaticamente in finale, una fase che non vedrà l’Italia che ha provato in tutti i modi ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022)inizia con il piede giusto una nuova giornata di gare a Monaco di Baviera per quanto riguarda l’. La slovena svettadella speciale disciplina delcon il punteggio di 4T4z 7 7, una prestazione irraggiungibile dal resto delle atlete. La campionessa europea del Lead precede alla vigilia della fase decisiva del torneo la belga Chloé Caulier (3T4z 7 10) e la tedesca Hannah Meul, a lungo alin 3T4z 8 10. Quarto posto per la francese Fanny Gibert (2T4z 3 10), abile a primeggiare davanti alla ceca Eliska Adamovska (2T4z 3 13) e sulla connazionale Oriane Bertone (2T3z 2 3). Le protagoniste citate passano automaticamente in finale, una fase che non vedrà l’Italia che ha provato in tutti i modi ...

