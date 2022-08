Vuole filmare l’alba in spiaggia: 35enne muore travolto da una duna di sabbia (Di sabato 13 agosto 2022) Si era attrezzato ed era arrivato in spiaggia che era ancora notte, determinato a filmare l’alba. L’uscita fotografica, però, si è trasformata in tragedia: una delle dune su cui si era appoggiato è collassata e lo ha travolto uccidendolo. È successo in Florida, sull’isola di Hutchinson, a circa un’ora a nord di West Palm Beach. A lanciare l’allarme è stato uno dei bagnanti che, arrivando in spiaggia qualche tempo dopo, ha notato il cadavere dell’uomo. Sul posto è subito intervenuta la polizia che ha provato a ricostruire i fatti: in un comunicato pubblicato sui social, lo sceriffo ha confermato che il 35enne è morto per asfissia dopo esser rimasto intrappolato sotto la sabbia di una duna. Si attende comunque l’esito dell’autopsia. L'articolo proviene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Si era attrezzato ed era arrivato inche era ancora notte, determinato a. L’uscita fotografica, però, si è trasformata in tragedia: una delle dune su cui si era appoggiato è collassata e lo hauccidendolo. È successo in Florida, sull’isola di Hutchinson, a circa un’ora a nord di West Palm Beach. A lanciare l’allarme è stato uno dei bagnanti che, arrivando inqualche tempo dopo, ha notato il cadavere dell’uomo. Sul posto è subito intervenuta la polizia che ha provato a ricostruire i fatti: in un comunicato pubblicato sui social, lo sceriffo ha confermato che ilè morto per asfissia dopo esser rimasto intrappolato sotto ladi una. Si attende comunque l’esito dell’autopsia. L'articolo proviene ...

domenicosabell1 : Vuole filmare l'alba in spiaggia, 35enne viene travolto da una duna e muore - leggoit : Vuole filmare l'alba in spiaggia, 35enne viene travolto da una #duna e muore - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Voleva solo filmare l'alba sulla spiaggia, ma è stato travolto da una duna di sabbia ed è morto per asfissia. L'uomo aveva app… - Lucavad72 : RT @fanpage: Voleva solo filmare l'alba sulla spiaggia, ma è stato travolto da una duna di sabbia ed è morto per asfissia. L'uomo aveva app… - fanpage : Voleva solo filmare l'alba sulla spiaggia, ma è stato travolto da una duna di sabbia ed è morto per asfissia. L'uom… -