Manchester United, continua la ricerca di un secondo portiere (Di sabato 13 agosto 2022) secondo 90min, il Manchester United è interessato a McCarthy del Southampton, per il ruolo di secondo portiere, dopo aver ceduto Henderson... Leggi su calciomercato (Di sabato 13 agosto 2022)90min, ilè interessato a McCarthy del Southampton, per il ruolo di, dopo aver ceduto Henderson...

Gazzetta_it : Juventus, mercato: Rabiot verso il Manchester United - ManUtdMEN : Manchester United 'make contact' with PSG over Mauro Icardi ?? #mufc - ManUtdMEN : Manchester United in 'discussions' to sign Mauro Icardi #mufc - calciomercatoit : ???? #Juventus, nuova opportunità per #Martial ?? L'interesse del #ManchesterUnited per #Morata, potrebbe liberare… - Cucciolina96251 : RT @MatthijsPog: ???? La prossima settimana la Juventus vuole chiudere Depay e Paredes, oltre alla cessione di Rabiot al Manchester United (c… -