LIVE Nuoto, Europei 2022 in DIRETTA: risultati batterie. Dalle 18.00 le finali con Benedetta Pilato e Paltrinieri (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Nuoto MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) LA CRONACA DELLE batterie DEL MATTINO 10.17: Per il momento è tutto, appuntamento alle 18 per la terza sessione di finali 10.15: En plein di qualificazioni anche oggi per l’Italia e non era scontato. Mizzau e A. Cesarano in semifinale nei 200 stile, Rivolta e Burdisso avanti nei 100 farfalla, Scalia e Cocconcelli in semifinale nei 50 dorso, Pizzini e Castello in semifinale nei 200 rana, Cusinato e Franceschi in finale nei 400 misti 10.13: Queste le qualificate per la finale dei 400 misti femminili; Mihalyvari Farkas, Jakabos, Cusinato, Franceschi, Colbert, Vazquez Ruiz, Shanahan, Vogelman 10.10: Questi i qualificati per le ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIMEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) LA CRONACA DELLEDEL MATTINO 10.17: Per il momento è tutto, appuntamento alle 18 per la terza sessione di10.15: En plein di qualificazioni anche oggi per l’Italia e non era scontato. Mizzau e A. Cesarano in semifinale nei 200 stile, Rivolta e Burdisso avanti nei 100 farfalla, Scalia e Cocconcelli in semifinale nei 50 dorso, Pizzini e Castello in semifinale nei 200 rana, Cusinato e Franceschi in finale nei 400 misti 10.13: Queste le qualificate per la finale dei 400 misti femminili; Mihalyvari Farkas, Jakabos, Cusinato, Franceschi, Colbert, Vazquez Ruiz, Shanahan, Vogelman 10.10: Questi i qualificati per le ...

