Camorra | si pente il boss Cristiano | volontà reale o disperazione di chi non ha più nulla da perdere?

(Di sabato 13 agosto 2022) Pasqualedi Arzano divenuto tristemente noto nel giugno del 2021 dopo aver dato vita per le strade del comune alle porte di Napoli, mentre era agli arresti domiciliari, a un corteo di auto di lusso per festeggiare...

ANSACampania : Camorra: si pente il boss del corteo in Ferrari - maximone816 : RT @antimafia2000: Camorra: si pente il boss Arzano Pasquale Cristiano - NapoliToday : #Cronaca Trema la camorra della '167': si pente il boss Cristiano - gdl54 : RT @antimafia2000: Camorra: si pente il boss Arzano Pasquale Cristiano - antimafia2000 : Camorra: si pente il boss Arzano Pasquale Cristiano -

Siil boss di Arzano Pasquale Cristiano, salito alla ribalta della cronaca nel giugno del 2021 dopo aver dato vita per le strade del comune napoletano, mentre era agli arresti domiciliari, ad un ...Siil boss di Arzano Pasquale Cristiano , che divenne noto nel giugno del 2021 dopo aver dato vita per le strade del comune alle porte di Napoli, mentre era agli arresti domiciliari, ad un corteo ...Si pente il boss di Arzano Pasquale Cristiano, salito alla ribalta della cronaca nel giugno del 2021 dopo aver dato vita per le strade del comune napoletano, mentre era agli arresti domiciliari, ad un ...A poco più di un anno da quella vicenda, Cristiano, ritenuto elemento di vertice del gruppo criminale "167", attivo a Arzano, costola del clan "Amato-Pagano", ha deciso di collaborare con la giustizia ...