4 punte per 3 punti, come faceva Mourinho: Lecce k.o. e risposta al Milan, ma l'Inter non gira come necessario (Di sabato 13 agosto 2022) Quando si dice una vittoria di pancia. All’ultimo secondo dei 5 minuti di recupero del secondo tempo, con un tocco di addome, di anca,... Leggi su calciomercato (Di sabato 13 agosto 2022) Quando si dice una vittoria di pancia. All’ultimo secondo dei 5 minuti di recupero del secondo tempo, con un tocco di addome, di anca,...

alextorre13 : @agostinomela Né juventino né milanista, però l'Inter è penosa. Ha giocato con 90 punte per aver ragione del Lecce,… - franvanni : Il primo gol molto all'inizio. Il secondo, molto molto alla fine. In mezzo, 93 minuti di fatica. Quantomeno non si… - RobyProvenzi : @90ordnasselA E finalmente cambi per vincere la partita. 4 punte, finalmente Simone! L’anno scorso faceva cambi pun… - justanotheranto : @Inter_en @DenzelJMD2 Qulcuno dica ad Inzaghi che bisogna avere un gioco. Abbiamo messo dentro 1000 punte per fare… - Paolo04977032 : @Kataklinsmann Loro si erano abbassati tanto per le tre punte ma a me è piaciuto molto anche l'Armeno. Gosens molto giu -