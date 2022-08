Sonia Bruganelli, un tweet dedicato ai tuttologi: “Aspetto con ansia i nuovi esperti” (Di venerdì 12 agosto 2022) Sonia Bruganelli rilascia un tweet verso i tuttologi: ecco cosa è emerso dalle parole dell’opinionista del GFVip Sonia Bruganelli è pronta a tornare in televisione da settembre. Lo scorso settembre Sonia ha intrapreso una nuova avventura in prima serata su Canale 5 debuttando come opinionista al Grande Fratello Vip. L’amata Bruganelli per sei mesi ha affiancato il conduttore Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe ha ricoperto il ruolo da opinionista. A settembre il noto reality show di Canale 5 tornerà in prima serata con la settima edizione e soprattutto tante novità in vista. Anche quest’anno Sonia ha scelto di rimettersi in gioco come opinionista affiancando nuovamente il conduttore Alfonso Signorini. Sonia e ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 12 agosto 2022)rilascia unverso i: ecco cosa è emerso dalle parole dell’opinionista del GFVipè pronta a tornare in televisione da settembre. Lo scorso settembreha intrapreso una nuova avventura in prima serata su Canale 5 debuttando come opinionista al Grande Fratello Vip. L’amataper sei mesi ha affiancato il conduttore Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe ha ricoperto il ruolo da opinionista. A settembre il noto reality show di Canale 5 tornerà in prima serata con la settima edizione e soprattutto tante novità in vista. Anche quest’annoha scelto di rimettersi in gioco come opinionista affiancando nuovamente il conduttore Alfonso Signorini.e ...

