Shock Iva Zanicchi | Gesto ignobile | attesa la condanna

Leggi su specialmag

(Di venerdì 12 agosto 2022) La cantante Ivaè stata vittima di un attacco vergognoso: scatta un polverone inaudito sui social. Iva(fonte youtube)Persino le cantanti del calibro di Iva, dopo numerosi anni di onorata carriera, sono esposte a sabotaggi e malelingue dilaganti. Nelle ultime ore la fulva “Aquila di Ligonchio” ha subito un attacco senza precedenti, e il riprovevolela stando al pubblico ludibrio nei social. La performer di “Zingara” ha subito infatti un infame offensiva volta a minare la sua vita privata, e gli utenti in rete da ore si sono schierati al suo fianco per rivendicarne il diritto alla privacy. Scopriamo cos’è successo. Ivavirale in rete, scatta la replica con il sostegno dei fan Iva(fonte youtube)La cantante, ...