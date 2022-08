Serie A: il Dortmund ‘cade’… e Gio Simeone è vicino al Napoli (Di venerdì 12 agosto 2022) 2022-08-10 06:12:51 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Il Napoli è vicinissimo a ricevere i servizi di Gio Simeone come trasferito dall’Hellas Verona, anche se ci sono ancora alcune frange che dovrebbero essere risolte a breve. Tutto è stato riattivato, prima, con il offerta insufficiente dal Borussia Dortmund, che lo avesse tra i suoi piani; e, secondo, con la partenza dell’attaccante Petagna dall’Npoles. Il ‘Napoli’ era alle spalle del giocatore argentino da tempo ma tutto si è dovuto fermare, prima dell’arrivo del BVB, per la situazione radicata di Petagna, che ha dovuto fare spazio alla rosa napoletana per poter firmare. Ciò ha avvicinato il Dortmund, con il quale alla fine non c’era alcun accordo, e l’entità tedesca si è lanciata per altre opzioni. Allo ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 12 agosto 2022) 2022-08-10 06:12:51 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Ilè vicinissimo a ricevere i servizi di Giocome trasferito dall’Hellas Verona, anche se ci sono ancora alcune frange che dovrebbero essere risolte a breve. Tutto è stato riattivato, prima, con il offerta insufficiente dal Borussia, che lo avesse tra i suoi piani; e, secondo, con la partenza dell’attaccante Petagna dall’Npoles. Il ‘’ era alle spalle del giocatore argentino da tempo ma tutto si è dovuto fermare, prima dell’arrivo del BVB, per la situazione radicata di Petagna, che ha dovuto fare spazio alla rosa napoletana per poter firmare. Ciò ha avvicinato il, con il quale alla fine non c’era alcun accordo, e l’entità tedesca si è lanciata per altre opzioni. Allo ...

