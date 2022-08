Omaggio alla Madonna dello Speronello | il 15 e 16 agosto Montalto festeggia il 25esimo anniversario

(Di venerdì 12 agosto 2022)– Quest’anno ricorre ildella: l’evento liturgico in onore di Maria che aogni anno raccoglie numerosi fedeli. La statua dell’immagine Mariana, adagiata a 14 metri di profondità sui fondali davanti la costa di Punta delle Murelle, rappresenta per la cittadina protezione per i pescatori. Alle ore 21 del 15, presso la pineta comunale aMarina, il Vescovo Gianrico Ruzza della diocesi di Civitavecchia-Tarquinia celebrerà la Santa Messa,presenza dell’amministrazione comunale, delle autorità civili, militari e religiose. A seguire la processione con la riproduzione della statua della Vergine che viene trasportata a sp...

a_monteleone : È molto divertente rinfacciare a @matteorenzi (aveva promesso il ritiro dalle scene) e a @CarloCalenda («mai con R… - Agenzia_Ansa : La Sydney Opera House si colora di rosa in onore di Olivia Newton-John, la star di Grease morta lunedì negli Stati… - juventusfc : L'omaggio alla Famiglia Agnelli. Le parole del Presidente e di John Elkann. [1/3] - PATRIZIA953 : RT @a_monteleone: È molto divertente rinfacciare a @matteorenzi (aveva promesso il ritiro dalle scene) e a @CarloCalenda («mai con Renzi»)… - Gaetana21424492 : RT @a_monteleone: È molto divertente rinfacciare a @matteorenzi (aveva promesso il ritiro dalle scene) e a @CarloCalenda («mai con Renzi»)… -

Mangialibri

Tutte e tre i modelli hanno il supportoricarica wireless basata su WPC. C'è pure la ricarica ... Chi li acquisterà prima del 26 agosto 2022 riceverà inle TWS Galaxy Buds Live. Tommaso ...Sono partito, così, dalla scrittura di un tema musicale ispiratosequenza di Fibonacci. Come ...sono messi in gioco condividendo il percorso con divertimento e grande responsabilità in un... Omaggio alla Catalogna Accolta la proposta di Magic Johson: la canotta della leggenda dei Celtics non potrà più essere assegnata dalle franchigie della Lega.Decisione storica e senza precedenti della NBA per omaggiare Bill Russell, il giocatore più forte della storia, morto il 31 luglio all'età di 88 anni. La lega professionistica americana ha scelto di r ...