"Natalia Estrada assente". Matrimonio di Giorgio Mastrota, si scopre la decisione a sorpresa (Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo oltre dieci splendidi anni di storia d'amore, Giorgio Mastrota e la sua amata dolce metà, l'ex scialpinista sudamericana alla soglia dei cinquant'anni Floribeth Gutierrez, hanno ritenuto fosse il momento di dirsi l'eterno 'sì' convolando finalmente a nozze. Al Matrimonio però non ci sarà Natalia Estrada, la ex moglie del 58enne e mamma della figlia maggiore Natalia (1995). Eppure una volta dopo aver diviso per sempre le loro strade, incrociandole spesso solamente per il bene della loro figlia, che oggi è a sua volta madre dei loro due bellissimi nipotini, avuti con il compagno Daniel Castillo, Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sembravano oggi fossero in buoni rapporti. Perché mai allora l'ex showgirl, lontana ...

