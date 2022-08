Monza, i convocati di Stroppa per la prima in Serie A (Di venerdì 12 agosto 2022) Le convocazione del tecnico del Monza, Stroppa, per la prima storica partita in Serie A dei brianzoli contro il Torino Giovanni Stroppa dirama la lista dei convocati per la prima storica partita del Serie A del Monza, che affronterà il Torino domani sera alle 20:45. Recuperato Pessina, tra i convocati c’è anche Petagna. Monza-Torino: i convocati ????? https://t.co/ubb19e7c52 pic.twitter.com/A5bnITMNXm— AC Monza (@ACMonza) August 12, 2022 3 Pablo Marí, 4 Marlon, 5 Caldirola, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 16 Di Gregorio, 17 Caprari, 19 Birindelli, 22 F. Ranocchia, 26 Antov, 28 Colpani, 30 Carlos Augusto, 32 ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Le convocazione del tecnico del, per lastorica partita inA dei brianzoli contro il Torino Giovannidirama la lista deiper lastorica partita delA del, che affronterà il Torino domani sera alle 20:45. Recuperato Pessina, tra ic’è anche Petagna.-Torino: i????? https://t.co/ubb19e7c52 pic.twitter.com/A5bnITMNXm— AC(@AC) August 12, 2022 3 Pablo Marí, 4 Marlon, 5 Caldirola, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 16 Di Gregorio, 17 Caprari, 19 Birindelli, 22 F. Ranocchia, 26 Antov, 28 Colpani, 30 Carlos Augusto, 32 ...

