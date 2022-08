Il ladrone | un contaballe che racconta di far miracoli

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 agosto 2022) ILRaimovie ore 19.05 con Enrico Montesano, Claudio Cassinelli. Regia di Pasquale Festa Campanile. produzione Italia 1980. Durata: 1 ora e 55 LA TRAMA Ilè il buonche fu crocifisso assieme a Gesù e si guadagnò il regno dei cieli. Pasquale Festa Campanile lo vollere (in un libro prima che nel film) come un cialtrone antieroe all'italiana. Un truffatore e ladruncolo vive in Palestina all'epoca di Cristo e non gli passa neanche per la testa che sia il Messia, il figlio di Dio. Per lui questo coetaneo che gira per il paese e dice di farè solo uno straordinariodotato di un fortissimo potere di peruasione. Il ladruncolo vorrebbe essere come lui (chissà che bidoni gli riuscirebbe di tirare). Perciò non capisce bene ...