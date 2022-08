Filippo Magnini e Giorgia Palmas, ecco chi dei due ha fatto il primo passo per conoscere l’altro e quale personaggio noto ha fatto da tramite per farli conoscere (Di venerdì 12 agosto 2022) Giorgia Palmas e Filippo Magnini, dopo il matrimonio civile a maggio del 2021, sono convolati a nozze il 14 maggio scorso attorniati dall’affetto di amici e parenti e accompagnati dalla loro piccola Mia e da Sofia, la figlia che Giorgia ha avuto dall’ex calciatore Davide Bombardini. Dopo il matrimonio i due sono partititi per le Bahamas, insieme alle figlie, e per loro ha significato la realizzazione di un sogno. A spiegarne il motivo è stata la Palmas attraverso le pagine del settimanale Gente: Tre anni fa, con Filippo avevamo fatto una vacanza lì. Era stata stupenda e, guardandoci negli occhi, avevamo espresso un desiderio: tornarci con Sofia, mia figlia di 14 anni. Ora è successo di più: siamo andati in quattro. C’era anche Mia, la ... Leggi su isaechia (Di venerdì 12 agosto 2022), dopo il matrimonio civile a maggio del 2021, sono convolati a nozze il 14 maggio scorso attorniati dall’affetto di amici e parenti e accompagnati dalla loro piccola Mia e da Sofia, la figlia cheha avuto dall’ex calciatore Davide Bombardini. Dopo il matrimonio i due sono partititi per le Bahamas, insieme alle figlie, e per loro ha significato la realizzazione di un sogno. A spiegarne il motivo è stata laattraverso le pagine del settimanale Gente: Tre anni fa, conavevamouna vacanza lì. Era stata stupenda e, guardandoci negli occhi, avevamo espresso un desiderio: tornarci con Sofia, mia figlia di 14 anni. Ora è successo di più: siamo andati in quattro. C’era anche Mia, la ...

