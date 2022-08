Entrambi cambiano sesso e ora pensano al matrimonio a Recanati

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 12 agosto 2022) Una volta Maura Nardi, 40 anni, impiegata presso il Palazzo Municipale del Comune di, conosciuta anche per essere una delle voci storiche dell'emittente radiofonica, era un lui. Mentre il compagno, Emanuele Loati, conosciuto tre anni prima, era una lei. E aadesso potrebbe verificarsi anche il primotra persone che hanno cambiato. "Perché no? Siamo una coppia e stiamo pensando alla nostra unione e al nostro futuro - ha dichiarato Maura a Radio Erre -. Ora è tutto più semplice e possiamo cominciare a progettarlo. Per noi è una cosa naturale, ma siamo consapevoli che molti non lacosì. Ecco perché questi eventi hanno sempre una certa risonanza. Tuttavia ci auguriamo di aver lanciato in questi anni dei messaggi di positività attraverso la nostra quotidianità: ...