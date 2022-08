Aumento stipendio docenti, i sindacati avvertono: niente propaganda e promesse stampate su carta. Servono azioni concrete (Di venerdì 12 agosto 2022) niente propaganda e promesse stampate solo su carta. Alla scuola Servono fatti e azioni concrete. Si può riassumere in questo modo il pensiero delle organizzazioni sindacali che hanno commentato la proposta del partito democratico di aumentare gli stipendi degli insegnanti entro la fine della prossima legislatura, nel caso in cui dovesse salire al Governo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 agosto 2022)solo su. Alla scuolafatti e. Si può riassumere in questo modo il pensiero delle organizzsindacali che hanno commentato la proposta del partito democratico di aumentare gli stipendi degli insegnanti entro la fine della prossima legislatura, nel caso in cui dovesse salire al Governo. L'articolo .

eleonoraforenza : Il @pdnetwork in campagna elettorale promette aumento di #stipendio a noi insegnanti. Peccato che si sia scordato a… - Spooky_The_Tuff : RT @orizzontescuola: Aumento stipendio docenti, i sindacati avvertono: niente propaganda e promesse stampate su carta. Servono azioni concr… - MarcG_69 : RT @orizzontescuola: Aumento stipendio docenti, i sindacati avvertono: niente propaganda e promesse stampate su carta. Servono azioni concr… - orizzontescuola : Aumento stipendio docenti, i sindacati avvertono: niente propaganda e promesse stampate su carta. Servono azioni co… - gminguzzi : COME CHIEDERE UN #AUMENTO DI STIPENDIO | Per Marketing & Comunicazione.?? -