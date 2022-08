Anne Heche, addio all’attrice statunitense: l’annuncio della famiglia (Di venerdì 12 agosto 2022) L’attrice Anne Heche la scorsa settimana è stata travolta in un tragico incidente d’auto, dopo il violento impatto con l’automobile di cui era alla guida è finita subito in coma. Nelle prime ore della mattinata la famiglia ha annunciato che l’attrice statunitense è cerebralmente morta e ben presto le macchine che la tengono in vita verranno staccate. “Purtroppo, a causa del suo incidente, Anne Heche ha subito una grave lesione cerebrale anossica e rimane in coma, in condizioni critiche. Non ci si aspetta che sopravviva” – ha annunciato un portavoce della famiglia a TMZ, dove si specifica che il supporto vitale delle macchine è ancora attivo per stabilire se gli organi della 53enne siano idonei alla donazione: “È ... Leggi su zon (Di venerdì 12 agosto 2022) L’attricela scorsa settimana è stata travolta in un tragico incidente d’auto, dopo il violento impatto con l’automobile di cui era alla guida è finita subito in coma. Nelle prime oremattinata laha annunciato che l’attriceè cerebralmente morta e ben presto le macchine che la tengono in vita verranno staccate. “Purtroppo, a causa del suo incidente,ha subito una grave lesione cerebrale anossica e rimane in coma, in condizioni critiche. Non ci si aspetta che sopravviva” – ha annunciato un portavocea TMZ, dove si specifica che il supporto vitale delle macchine è ancora attivo per stabilire se gli organi53enne siano idonei alla donazione: “È ...

