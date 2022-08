WWE | Recupero record per Cody Rhodes | fissato il rientro già a Toronto?

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 11 agosto 2022) I grandi ritorni sono, per molti versi, la spina dorsale del wrestling, e probabilmente nessun ritorno è più atteso in questo momento di quello di, se escludiamo il tanto chiacchierato come back di Bray Wyatt. Ovviamente, già il giorno dopo l’annuncio della pausa (causata dauno strappo al muscolo pettorale), si pronosticava il ritorno sul ring di. In molti sognavano una possibile apparizione a sorpresa nella Royal Rumble del 2023, ma la WWE ha inizialmente parlato di uno stop vicino ai nove mesi, collocando il suoproprio prima di WrestleMania 39. L’ex TNT Champion ha poi ridimensionato, e ha aggiunto che i medici non gli hanno dato una data diper timore che non la rispettasse anticipandola. A prescindere da ciò, molti si aspettano che ci vorranno mesi prima di ...