Traffico Roma del 11-08-2022 ore 09 | 00

(Di giovedì 11 agosto 2022) Luceverdeda Simone cercherà Buongiorno Bentrovati a questo aggiornamento tra Gianicolense Marconi incidente in via di Pozzo Pantaleo nei pressi di via Majorana per rimuovere i mezzi coinvolti non escludono temporanea chiusure prestare attenzione intanto chiusa da ieri la via Aurelia Antica tra la via Aurelia e via della Pisana si tratta di un incendio questa mattina incidente all’ardeatino in via delle Sette Chiese e a&o in via dei Panfili procedere con prudenza sulla Cassia bis Veientana lavori e riduzione della carreggiata tra via della Giustiniana il raccordo anulare non si escludono rallentamenti E con questo è tutto dettagli di altre notizie li potete consultare nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...