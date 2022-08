Tarquinia, al via la rassegna “Tra i rami dell’arte” (Di giovedì 11 agosto 2022) Tarquinia – Tutto pronto per la rassegna “Tra i rami dell’arte”. Al parco “Felice De Sanctis”, la manifestazione tornerà a colorare dal 12 al 14 agosto, dalle 18 alle 24, l’estate tarquiniese con l’ottava edizione di quello che ormai è un irrinunciabile appuntamento per gli amanti di ogni forma artistica: pittura, scultura, fotografia, ceramica, installazioni e musica. Un gradito ritorno in grande stile che offrirà al pubblico le tante opere di un nutrito gruppo di artisti ma anche il piacere di godere della bellezza del suggestivo e vasto parco “Felice De Sanctis”. “Il parco “Felice De Sanctis”, romantico e inaspettato ai piedi del centro storico di Tarquinia, si mostrerà per la prima volta ai visitatori dal nuovo ingresso sotto le antiche mura castellane e lo straordinario spettacolo ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 11 agosto 2022)– Tutto pronto per la“Tra i”. Al parco “Felice De Sanctis”, la manifestazione tornerà a colorare dal 12 al 14 agosto, dalle 18 alle 24, l’estate tarquiniese con l’ottava edizione di quello che ormai è un irrinunciabile appuntamento per gli amanti di ogni forma artistica: pittura, scultura, fotografia, ceca, installazioni e musica. Un gradito ritorno in grande stile che offrirà al pubblico le tante opere di un nutrito gruppo di artisti ma anche il piacere di godere della bellezza del suggestivo e vasto parco “Felice De Sanctis”. “Il parco “Felice De Sanctis”, romantico e inaspettato ai piedi del centro storico di, si mostrerà per la prima volta ai visitatori dal nuovo ingresso sotto le antiche mura castellane e lo straordinario spettacolo ...

ArtemideGuide : RT @SoprArcheologia: ?? TARQUINIA (VT) Una rete di ambienti sotterranei dimenticati è stata portata alla luce nel sottosuolo dell'ex-Ospedal… - Terzobinarioit : Tarquinia, al via la rassegna “Tra i rami dell’arte” - 0766news_TripTv : ?? Tarquinia, al via la rassegna “Tra i rami dell’arte” ???? Leggi l'articolo ?? - Etrurianews : TARQUINIA – Tutto pronto per la rassegna 'Tra i rami dell'arte'. - OltreleColonne : Tra i rami dell’arte, al via la rassegna a Tarquinia -