MotoGP, Marquez: “Senza il quarto intervento avrei dovuto ritirarmi, voglio tornare” (Di giovedì 11 agosto 2022) “Avevo molta voglia di operarmi: Senza questo quarto intervento avrei dovuto ritirarmi, non c’erano altre opzioni. Ho esperienza di altre operazioni e sento di essere sulla strada giusta. Il mio obiettivo non è tornare a vincere, il mio scopo è tornare a divertirmi in moto. Vorrei correre Senza avvertire dolore, provando a essere competitivo. Se dovessi raggiungere questo obiettivo, gli altri arriveranno da soli di conseguenza”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Marc Marquez, concessosi ai microfoni di ‘Deportes Cuatro’ dopo la quarta operazione al braccio in conclusione di una spirale di guai fisici penalizzante. Il pilota spagnolo, tra i migliori della sua generazione, ha palesato tuto fuorché velatamente la ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) “Avevo molta voglia di operarmi:questo, non c’erano altre opzioni. Ho esperienza di altre operazioni e sento di essere sulla strada giusta. Il mio obiettivo non èa vincere, il mio scopo èa divertirmi in moto. Vorrei correreavvertire dolore, provando a essere competitivo. Se dovessi raggiungere questo obiettivo, gli altri arriveranno da soli di conseguenza”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Marc, concessosi ai microfoni di ‘Deportes Cuatro’ dopo la quarta operazione al braccio in conclusione di una spirale di guai fisici penalizzante. Il pilota spagnolo, tra i migliori della sua generazione, ha palesato tuto fuorché velatamente la ...

