Mondiali Qatar 2022, anticipata la gara inaugurale: si parte con Qatar-Ecuador il 20 novembre (Di giovedì 11 agosto 2022) Non più Senegal-Olanda, ma Qatar-Ecuador. Il Mondiale di calcio del 2022 si rifà il look e cambia sia la data di inizio che la partita inaugurale. Si parte con la sfida tra la nazionale di casa e l’Ecuador, in campo domenica 20 novembre alle 17:00 nella cornice di un Al Bayt Stadium che si prepara alla grande cerimonia. Una decisione presa all’unanimità dal Consiglio FIFA e che garantisce “la continuità di una lunga tradizione che vede segnare l’inizio della Coppa del Mondo FIFA con una cerimonia di apertura in occasione della prima partita che vede protagonisti i padroni di casa o i campioni in carica“. Di conseguenza, l’incontro tra Senegal e Olanda è stato riprogrammato dalle 11:00 alle 19:00 di lunedì 21 ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) Non più Senegal-Olanda, ma. Il Mondiale di calcio delsi rifà il look e cambia sia la data di inizio che la partita. Sicon la sfida tra la nazionale di casa e l’, in campo domenica 20alle 17:00 nella cornice di un Al Bayt Stadium che si prepara alla grande cerimonia. Una decisione presa all’unanimità dal Consiglio FIFA e chentisce “la continuità di una lunga tradizione che vede segnare l’inizio della Coppa del Mondo FIFA con una cerimonia di apertura in occasione della prima partita che vede protagonisti i padroni di casa o i campioni in carica“. Di conseguenza, l’incontro tra Senegal e Olanda è stato riprogrammato dalle 11:00 alle 19:00 di lunedì 21 ...

