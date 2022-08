Miro | “Il mio obiettivo numero uno è di conquistare l’AEW World Title”

(Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo il suo licenziamento dalla WWE un paio di anni fa,ha fatto il suo debutto nella AEW nella puntata di Dynamite del 9 settembre 2020 come Best Man di Kip Sabian. Dopo un inizio traballante,è diventato The Redeemer e ha vinto il TNT Championship prima di perderlo contro Sammy Guevara. Intervenendo a The Sessions with Renee Paquette, l’ex Rusev ha parlato dei suoi obiettivi futuri nella compagnia. Il Redentore ha promesso che alla fine cercherà di. Le sue parole “Voglio diventare campione del mondo, ovviamente. È il miouno, lo sarà sempre. (…) All’inizio ho detto che il titolo mondiale che ha lui, che ha Jon, non ha alcun peso, ma ora ci sta dando peso. (…) Alla fine succederà. Ho ...

