LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: qualifiche al cardiopalma, attesa per l’Italia (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.38 l’Italia scenderà in pedana nella quarta e ultima suddivisione, a partire dalle ore 17.53. Le azzurre sono tra le grandi favorite della vigilia, puntano a conquistare molte finali e a salire sul podio dell’all-around. 09.36 Le qualifiche odierne serviranno a definire le atlete ammesse alle finali del weekend (sabato la finale a squadre, domenica le finali di specialità), ma assegneranno anche le medaglie del concorso generale individuale. 09.35 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche degli Europei 2022 di Ginnastica artistica. Si inizia a Monaco alle ore 10.00. GLI ORDINI DI ROTAZIONE E A CHE ORA GAREGGIA l’Italia La ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.38scenderà in pedana nella quarta e ultima suddivisione, a partire dalle ore 17.53. Le azzurre sono tra le grandi favorite della vigilia, puntano a conquistare molte finali e a salire sul podio dell’all-around. 09.36 Leodierne serviranno a definire le atlete ammesse alle finali del weekend (sabato la finale a squadre, domenica le finali di specialità), ma assegneranno anche le medaglie del concorso generale individuale. 09.35 Buongiorno e benvenuti alladelledeglidi. Si inizia a Monaco alle ore 10.00. GLI ORDINI DI ROTAZIONE E A CHE ORA GAREGGIALa ...

Nuotomania : DA OASPORT - #Artistica #Canottaggio #Ciclismo LIVE Europei 2022, liveblog in DIRETTA: nuoto, ginnastica artistica,… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2022 in DIRETTA: gara doppia per le Fate! Finale all-around e qualificazione a sq… -