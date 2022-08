House of Hammer: su Discovery+ i segreti più oscuri della famiglia di Armie Hammer, il divo di Hollywood accusato di stupro e cannibalismo (Di giovedì 11 agosto 2022) House of Hammer Il declino di Armie Hammer, celebre attore di Hollywood, è al centro della scena di House of Hammer. Da venerdì 2 settembre 2022, la docu-serie sarà disponibile, in Italia, su Discovery+ in contemporanea mondiale. Uno sguardo del tutto inedito, suddiviso in tre parti, che cercherà di approfondire tutte le accuse agghiaccianti che, lo scorso anno, sono state rivolte al divo, passando anche per l’oscuro retaggio culturale della potente dinastia Hammer di cui fa parte. Nato a Los Angeles il 28 agosto 1986, Armie – figlio di Michael Armand, proprietario tra l’altro ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 11 agosto 2022)ofIl declino di, celebre attore di, è al centroscena diof. Da venerdì 2 settembre 2022, la docu-serie sarà disponibile, in Italia, suin contemporanea mondiale. Uno sguardo del tutto inedito, suddiviso in tre parti, che cercherà di approfondire tutte le accuse agghiaccianti che, lo scorso anno, sono state rivolte al, passando anche per l’oscuro retaggio culturalepotente dinastiadi cui fa parte. Nato a Los Angeles il 28 agosto 1986,– figlio di Michael Armand, proprietario tra l’altro ...

