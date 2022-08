Europei, l'Italia parte forte: Razzetti d'oro nei 400 misti, bronzo a Matteazzi (Di giovedì 11 agosto 2022) ROMA - Alberto Razzetti ha vinto la medaglia d'oro nei 400 metri misti agli Europei di nuoto a Roma con il tempo di 4:10.60. Anche il terzo gradino del podio è Italiano, con Pier Andrea Matteazzi che ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 11 agosto 2022) ROMA - Albertoha vinto la medaglia d'oro nei 400 metriaglidi nuoto a Roma con il tempo di 4:10.60. Anche il terzo gradino del podio èno, con Pier Andreache ...

CarloCalenda : Trent’anni che vi dicono votate noi altrimenti c’è la destra o altrimenti c’è la sinistra. E poi tutti si alleano c… - stebellentani : @CarloCalenda Ma il problema è il 2022, mica il 1922. Meloni è nell’asse nero di Trump e Bolsonaro, con i nazionali… - Agenzia_Ansa : Prima medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto di Roma al via oggi. E' argento per le Azzurre del nuoto sincroni… - francesco19824 : RT @SkySport: ULTIM'ORA NUOTO #Europei, #Italia 400 misti uomini: oro per #Razzetti Bronzo per #Matteazzi, argento per #Verraszto #SkySpor… - BananitaMayu : Nicolò che finisce primo nella semifinale, Italia inizia questi europei con il botto ??????#Roma2022 -