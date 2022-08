Alcol 'in vena' contro fibrillazione atriale, intervento a Firenze (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos Salute) - Innovativo intervento di ablazione in un paziente affetto da fibrillazione atriale persistente utilizzando una tecnica innovativa, denominata "Alcolizzazione della vena di Marshall". Ad eseguirlo, all'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze, un'équipe coordinata da Andrea Giomi, composta da specialisti cardiologi, infermieri e anestesista. "Tale intervento - ha spiegato Massimo Milli, direttore della Struttura complessa Cardiologia Firenze 1 - consiste nella somministrazione selettiva all'interno di una vena cardiaca di Alcol etilico, al fine di disattivare elettricamente una porzione di tessuto miocardico atriale implicato nella genesi e mantenimento dell'aritmia. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos Salute) - Innovativodi ablazione in un paziente affetto dapersistente utilizzando una tecnica innovativa, denominata "izzazione delladi Marshall". Ad eseguirlo, all'ospedale Santa Maria Nuova di, un'équipe coordinata da Andrea Giomi, composta da specialisti cardiologi, infermieri e anestesista. "Tale- ha spiegato Massimo Milli, direttore della Struttura complessa Cardiologia1 - consiste nella somministrazione selettiva all'interno di unacardiaca dietilico, al fine di disattivare elettricamente una porzione di tessuto miocardicoimplicato nella genesi e mantenimento dell'aritmia. ...

