(Di mercoledì 10 agosto 2022) L’ex assessore, Valorizzazione Patrimonio Archeologico, Pari Opportunità e Turismodeve essereta. Lo ha stabilito il Tar del Lazio che con la sentenza n. 08309 del 2022 ha annullato l’ordinanza del maggio scorso con cui il Presidente del Municipio VI di Roma Nicola Franco ha di fatto cacciato la nota scrittrice e giornalista locale. “È venuto a mancare il rapporto di fiducia. L’incarico di assessore si assegna su base fiduciaria, lo dice il regolamento”, così motivò il provvedimento il minisindaco. Ma proprio queste specifiche, per i giudici amministrativi, risultano “viziate da un difetto di motivazione sostanziatosi nell’omessa indicazione dei fatti che hanno cagionato tale affievolimento della fiducia”. Ancora: “Ne deriva che il ricorso è fondato e il ...

CorriereCitta : Torri, il Tar reintegra l’assessore alla Cultura Rita Pomponio -

Il Corriere della Città

...Asma (Associazione Salute Maria Ausiliatrice) e alcuni residenti della zona si erano rivolti al. I loro intento era di bloccare la costruzione perché ritenevano irregolare l'altezza delle, ...Ex Bam : via libera definitivo alle quattroresidenziali, da otto e dieci piani, a Ponte Crencano . Vale a dire, alla tanto contestata ... che avevano in parte vinto al, bloccando l'attuazione ... Torri, il Tar reintegra l’assessore alla Cultura Rita Pomponio Sabato e domenica gli attivisti saranno presenti con i banchetti informativi all’appuntamento ‘Luce sulle Torri’ ...