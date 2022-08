Kevin Chiappalone, estremista simpatizzante di Casapound va a combattere in Ucraina: indagato dalla Procura. «È un mercenario» (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si chiama Kevin Chiappalone il primo italiano indagato per essersi recato in Ucraina a combattere con la resistenza. È di Genova, ha 19 anni ed è impatizzante del movimento di... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si chiamail primo italianoper essersi recato incon la resistenza. È di Genova, ha 19 anni ed è impatizzante del movimento di...

