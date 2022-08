Incrocio di droni sui cieli ucraini Cosa è credibile e cosa meno

Leggi su formiche

(Di mercoledì 10 agosto 2022) “Durante le ultime settimane, funzionari russi hanno condotto un addestramento in Iran come parte dell’accordo per il trasferimento di UAV (velivoli senza piloti, ndr) dall’Iran alla Russia”, ha dichiarato un funzionario statunitense alla Cnn. Il funzionario ha detto che le informazioni sull’addestramento sono state recentemente declassificate. Da qualche settimana si parla di questa fornitura di armi da Teheran a Mosca – frutto anche di colloqui diretti avuti sia dal presidente Vladimir Putin che dal ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, durante due diversi incontri istituzionali nella capitale della Repubblica islamica. Sempre secondo la Cnn, che è stata la prima ad avere le notizie poi confermate da altri media statunitensi, una delegazione russa avrebbe visitato aldue volte da giugno un campo d’aviazione nell’Iran centrale per esaminare...